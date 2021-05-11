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Может ли помочь гипертоникам интервальное голодание? Рассказывает диетолог Круглова

Общество
Может ли помочь гипертоникам интервальное голодание? Рассказывает диетолог Круглова
pixabay.com  / 

В ходе исследований американские ученые установили, что прерывистое голодание, меняющее состав кишечной микробиоты, может стать способом борьбы с гипертонией.

О том, есть ли корреляция между показателями и возможно ли людям с повышенным давлением скорректировать состояние стилем питания, ФАН узнал у врача, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Натальи Кругловой.

«Все-таки интервальное голодание — это один из способов уменьшить калорийность рациона, что, в свою очередь, приводит к снижению веса. А лишний вес и ожирение является одним из важных факторов риска развития гипертонической болезни. Поэтому если рассматривать систему питания как и любой другой метод снижения веса, то взаимосвязь вполне возможна», — рассказывает эксперт.

Может ли помочь гипертоникам интервальное голодание? Рассказывает диетолог Круглова
pixabay.com  / 

Однако Круглова обращает внимание на то, что любое голодание, в том числе и интервальное, — стресс для организма и микробиоты кишечника. И в целом куда важнее скорректировать общий состав нашего рациона, чем определить часы, в которые мы употребляем пищу. При этом гипертоникам ввиду их особенностей нужно понимать, что определенные категории гастрономии лучше оставить под запретом.

«Во-первых, те продукты, которые содержат избыток соли. Для некоторых людей это не очевидно, но соль в больших количествах содержится во многих продуктах: колбасных изделиях, готовых мясных полуфабрикатах, соусах, сырах и так далее. И в целом стоит следить за количеством соли, которую человек добавляет в свой рацион. Норма — не более пяти-шести грамм в течение дня, а если есть гипертония, то уменьшаем до трех грамм», — объясняет специалист по питанию.

Может ли помочь гипертоникам интервальное голодание? Рассказывает диетолог Круглова
pixabay.com  / 

Не стоит, по словам нутрициолога, увлекаться и продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров, которые концентрируются, по большей части, в тех же сосисках и колбасах, а также жирных сортах мяса и молочных продуктах.

«Ну и вопрос с кофеином, потому что он так же может повышать артериальное давление. Если человек страдает гипертонической болезнью, но принимает препараты, держащие уровень давления в норме, то одна чашка кофе не станет проблемой. Но если давление не отрегулировано, то стоит исключить кофе на время, пока не наступит стабилизация», — заключает Наталья Круглова.

Ранее эксперт делилась с ФАН мнением, что микробиота кишечника напрямую связана с центральной нервной системой и головным мозгом. А значит, его полноценная работа зависит от того, насколько разнообразным и качественным будет наш рацион.

здоровье гипертония правильное питание
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