В Палестине заявили о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву

Тель-Авив, 10 мая. Палестинские группировки заявили о нанесении удара по Тель-Авиву после ракетной атаки по Ашкелону, который находится в 70 километрах от израильской столицы. Заявление было сделано представителями бригад «Аль-Кудс», которые считаются военизированным крылом движения «Исламский джихад».

Между тем жители Тель-Авива заявляют, что сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве не срабатывали.

Ранее в СМИ появились предупреждения командования «Исламского джихада» о готовящемся нападении. Ее представитель Абу Хамза заявлял, что в 21:00 формирования намерены начать масштабное наступление на Тель-Авив в отместку за притеснения палестинского населения в Восточном Иерусалиме.

Palestinian Islamic Jihad is threatening to target Tel Aviv at 9 pm Israel time. pic.twitter.com/aB1XKIdo89 — Barbaric_Barberry (@BarbaricBarbery) May 10, 2021

После этих заявлений в различных районах Израиля были открыты бомбоубежища.Серия взаимных атак Израиля и Палестины началась вечером в понедельник. В 18:00 из сектора Газа были выпущены ракеты по окрестностям Иерусалима. Они стали ответом на беспорядки, вспыхнувшие на Храмовой горе в древнем городе после того, как израильские власти приняли решение о выселении местных арабских семей из их домов. Ответственность за ракетные удары на себя взяло военное крыло движения ХАМАС.

За этим последовало ответное нападение со стороны израильтян. ВВС страны нанесли авиаудары по сектору Газа, в результате которых погибли 20 человек, среди них 9 детей.