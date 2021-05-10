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Валерий Гаркалин пожаловался на нищету при гонорарах в 80 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин пожаловался на нищету при гонорарах в 80 тысяч рублей
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin

Москва, 10 мая. Народный артист Валерий Гаркалин рассказал, что ему еле удается сводить концы с концами, при этом его гонорары в театре часто доходят до 80 тысяч рублей за спектакль.

В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» известный актер пожаловался на жизнь и отсутствие приглашений для съемок в кино. В свои 67 лет он редко появляется на больших экранах. Сейчас его основной заработок составляет работа в театре.

«За спектакль в лучшем случае платят — 80 тысяч рублей, в худшем — 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть», — признался популярный актер.

Он также отметил, что сейчас ему сложно понять, какая сумма заработка считается роскошью и богатством, а какая уже нищетой. При этом сам он уверен, что приближен ко второй крайности. Однако звезда понимает, что совсем бедным не считается и имеет средства на хорошую еду и неплохую жизнь.

Актер прославился после того, как принял участие в фильме «Белые одежды». Однако комедия «Ширли-мырли» принесла ему славу исключительно комедийного актера. Из-за этого Гаркалина перестали звать в серьезные фильмы и предлагать драматичные роли. В 2018 году актер оказался на грани смерти. Его ввели в искусственную кому, из которой ему удалось выйти.

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