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Публикация Охлобыстина про Сталина вызвала споры в Сети

Общество
Публикация Охлобыстина про Сталина вызвала споры в Сети
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 10 мая. Актер и режиссер Иван Охлобыстин вызвал массу споров публикацией о руководителе СССР Иосифе Сталине в своем Instagram-аккаунте.

Артист в новом посте опубликовал фотографию Сталина и дал позитивную оценку его личности и решениям. Он отметил, что считает так только потому, что его родной отец всегда восхищался Генеральным секретарем ЦК КПСС.

«Мой отец считал Сталина великим человеком. Я верный сын своего отца, и я тоже так считаю. И мне плевать, что думают остальные. Я сын своего отца. Слава Сталину!» — написал актер.

Эта публикация тут же вызвала целую волну обсуждений. Подписчики звезды сериала «Интерны» разделились на два лагеря — кто-то предпочел оставить комментарий и тут же отписаться, а кто-то отметил, что при вожде была выиграна Великая Отечественная война и заложен фундамент к созданию великой страны.

«При всех своих достоинствах и недостатках, у него не было сотни ролексов, но [после него] осталась великая страна», — поддержал мнение актера один из его фолловеров.

Однако многие пользователи Сети вспомнили о репрессиях и тысячах убитых или сосланных на каторжные работы ни в чем невиновных человек. Они предложили оставить режиссеру свое мнение при себе, после чего заявили об отказе дальше следить за его блогом.

Охлобыстин часто попадает в курьезные ситуации. Недавно начинающий актер Дмитрий Лысенков оправдывался за то, что именитый режиссер не является ему отцом. Молодй человек оказался слишком похож на главного врача из «Интернов».

сталин охлобыстин день победы
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