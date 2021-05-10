Публикация Охлобыстина про Сталина вызвала споры в Сети

Москва, 10 мая. Актер и режиссер Иван Охлобыстин вызвал массу споров публикацией о руководителе СССР Иосифе Сталине в своем Instagram-аккаунте.

Артист в новом посте опубликовал фотографию Сталина и дал позитивную оценку его личности и решениям. Он отметил, что считает так только потому, что его родной отец всегда восхищался Генеральным секретарем ЦК КПСС.

«Мой отец считал Сталина великим человеком. Я верный сын своего отца, и я тоже так считаю. И мне плевать, что думают остальные. Я сын своего отца. Слава Сталину!» — написал актер.

Эта публикация тут же вызвала целую волну обсуждений. Подписчики звезды сериала «Интерны» разделились на два лагеря — кто-то предпочел оставить комментарий и тут же отписаться, а кто-то отметил, что при вожде была выиграна Великая Отечественная война и заложен фундамент к созданию великой страны.

«При всех своих достоинствах и недостатках, у него не было сотни ролексов, но [после него] осталась великая страна», — поддержал мнение актера один из его фолловеров.

Однако многие пользователи Сети вспомнили о репрессиях и тысячах убитых или сосланных на каторжные работы ни в чем невиновных человек. Они предложили оставить режиссеру свое мнение при себе, после чего заявили об отказе дальше следить за его блогом.

Охлобыстин часто попадает в курьезные ситуации. Недавно начинающий актер Дмитрий Лысенков оправдывался за то, что именитый режиссер не является ему отцом. Молодй человек оказался слишком похож на главного врача из «Интернов».