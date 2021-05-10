Фанаты Газманова назвали провокацией песню Rammstein на радио 9 Мая

Москва, 10 мая. Сын известного певца Олега Газманова Родион обсудил с поклонниками песню немецкой группы Rammstein, прозвучавшей по радио в День Победы.

Музыкант в Instagram рассказал, что в День Победы слышал по одной из радиостанций песню со странным смыслом. Композицию исполняла известная на весь мир немецкая рок-группа Rammstein. Исполнитель заявил, что считает неуместной выбор песни для такого великого дня в стране.

«К творчеству группы Rammstein отношусь с определенным уважением, хотя сам их не слушаю. Я не кричу "запретить, казнить, наказать", конечно же, но при всем сказанном решение поставить именно эту песню в эфир именно девятого мая мне кажется довольно странным», — объяснил свою позицию сын Олега Газманова.

Он перевел цитату из песни для подписчиков, не знающих, о чем идет речь, чтобы показать, насколько странный выбор композиции для 9 Мая сделала радиостанция. В нем пелось о внезапности, атаке и величественности Германии. Исполнитель быстро нашел поддержку среди поклонников, которые посчитали провокацией и плевком решение ставить такие песни для россиян в День Победы. Однако нашлись и те, кто не увидел в композиции ничего дурного.

«Согласен, это, как провокация и плевок»; «Неожиданно было услышать эту песню на 9 Мая! Могли бы найти подходящий плейлист в честь праздника!»; «Да эта песня вообще не про войну, что вы начинаете?» – заметили подписчики Газманова-младшего.

Пока исполнитель занимался рабочими вопросами в столице, его звездный отец 9 Мая выступил перед жителями Севастополя на торжественном концерте.