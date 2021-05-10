Фура без тормозов протаранила ж/д пост на Урале

Екатеринбург, 10 мая. Водитель фуры на скорости протаранил часть железнодорожного поста под Екатеринбургом.

Инцидент произошел в городе Богданович Свердловской области, кадры с места происшествия публикует РЕН ТВ. Видно, что грузовик вылетел на переезд спустя несколько секунд после того, как там пролетел поезд.

Машина переехала через железную дорогу и врезалась в пост. Строение частично обрушилось. Фура получила серьезные повреждения.

Согласно предварительной информации, у грузовика отказала тормозная система. Все обстоятельства и детали уточняются.

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