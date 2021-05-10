Меган Маркл пожертвовала беременным девушкам подгузники

Лос-Анджелес, 10 мая. Принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали пожертвование в благотворительную организацию Harvest Home, которая помогает беременным женщинам. Об этом сообщило ее руководство.

Harvest Home помогает женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации в ожидании ребенка. Некоторые участницы программы временно остались без крыши над головой.

Герцогиня Сассекская сама находится в положении, поэтому не могла пройти мимо этого фонда. Они с мужем пожертвовали подгузники, средства гигиены и другие необходимые вещи. Маркл отметила, что она как беременная ценит важность поддержки и доступности ресурсов для женщин, которые вот-вот станут мамами.

Ранее жена внука британской королевы Елизаветы II выступила с обращением, адресованным к американцам, в котором выразила опасения за судьбы женщин, оставшихся без работы во время пандемии коронавирусной инфекции.