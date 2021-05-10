Дима Билан поддержал Ольгу Бузову после срочной операции 

Москва, 10 мая. Известный российский исполнитель Дима Билан заступился за телеведущую Ольгу Бузову, которую подписчики раскритиковали из-за того, что та до сих пор не раскрыла причину операции.

Певице пришлось оправдываться перед поклонниками в новом посте в Instagram, в котором она отметила, что называть причины операции и срочной госпитализации не станет. Звезда поблагодарила всех, кто поддержал ее в трудную минуту и не попытался на волне хайпа попасть в центр обсуждения.

Под постом трогательно высказался Билан. Он отметил, что иногда из простого перелома СМИ и фанаты могут создать целый сериал с участием больного в главной роли.

«А были и такие операции в рабочее время, о которых лучше и молчать, страшновато было на публику, и промолчать невозможно, додумают, куда пропал. Замкнутый круг, короче, этот шоу-бизнес!» — намекнул певец на причину молчания Бузовой о причине операции.

Он заявил, что считает коллегу сильной девушкой, способной справиться с любой жизненной неурядицей. Певец пожелал телеведущей оставаться человеком и приобрести как можно больше сил.

Сама Бузова попыталась бороться с надуманными слухами и претензиями в свой адрес. Она заявила, что операция останется ее личным делом, попросив больше не обращаться к ней на эту тему.