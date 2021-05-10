Слава заступилась за Бузову, которую обвинили в пиаре на госпитализации

Москва, 10 мая. Певица Слава заступилась за телеведущую Ольгу Бузову, которую юрист Екатерина Гордон обвинила в пиаре на теме собственного здоровья.

Известный адвокат гневно отреагировала на ролики Бузовой, пока та лежала в клинике после экстренно проведенной операции. Гордон возмутило, что певица на всю страну вещает о госпитализации, но при этом не сообщает свой диагноз. Также юрист добавила, что исполнительница имеет право не разглашать его, но в этом случае не должна спекулировать на теме здоровья для поднятия охватов в Instagram.

С Гордон не согласилась певица Слава. Она прокомментировала скандальное заявление и уличила юриста в желании распиариться за счет Бузовой, как это делали прежде другие.

«Если вы такие все умные и интеллектуальные, что вы новости такие читаете, еще и комментируете? Читайте научные труды! Или, может, тоже пиарчик за счет Оли?! И вообще, есть такие диагнозы, которые не обсуждают. Не дай бог вам оказаться на ее месте», — написала Слава, назвав Гордон злой.

Ранее Бузова ответила хейтерам, которые обвиняли ее в пиаре на теме госпитализации. Знаменитость также поблагодарила своих поклонников, которые не стали верить домыслам недоброжелателей.