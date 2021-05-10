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Политолог Межевич заявил о деградации польских сообществ в Белоруссии

Политика
Политолог Межевич заявил о деградации польских сообществ в Белоруссии
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Даже изначально безобидные объединения поляков на территории Белоруссии превратились в деструктивные группы влияния, подрывающие суверенитет страны изнутри. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассчитывает принять в ближайшие недели четвертый пакет санкций против Республики Беларусь. Таким образом Брюссель собирается наказать Минск за «гонения против польского сообщества».

Межевич пояснил, что представляет себя данное «сообщество» и почему его судьба так волнует чиновников Европейского Союза.

«Исторически сложилось так, что в Белоруссии возникло два польских национально-культурных объединения, — сказал политолог. — Одно из них было «культурным» по-настоящему и занималось восстановлением памятников, организацией песенных конкурсов, публичных чтений книг и совместных молебнов в католических костелах — то есть, устанавливало гуманитарно-культурные связи, не более».

Представители этого сообщества, продолжил эксперт, были традиционно лояльны к белорусской власти, их организация была зарегистрирована, а деятельность поощрялась на самом высоком уровне.

Политолог Межевич заявил о деградации польских сообществ в Белоруссии
pixabay.com  / 

«А вот второе объединение поляков в РБ официально оформить уже не получилось, — заметил собеседник ФАН. — И это неудивительно, ведь оно преследовало цели, несовместимые с конституцией и законами Республики Беларусь, фактически выступая за превращение этой страны в современную форму протектората с Варшавой в качестве сюзерена».

Межевич подчеркнул, что Польша рассматривает часть белорусского населения как свое собственное исключительно по принципу вероисповедания: по логике ее руководства, если белорус — католик, то он автоматически является поляком.

«И вот это второе объединение проповедует данную устаревшую логику, унаследованную еще с дореволюционных времен, — отметил политолог. — Фактически оно выступало за утрату Белоруссией части ее суверенитета. Должен ли был официальный Минск поддерживать такую деструктивную организацию? Очевидно, что нет».

По его словам, первое, «культурное» объединение поляков не участвовало в белорусской политике вплоть до 2020 года, после чего стало неотличимо от второго.

«После президентских выборов в августе движение активизировалось, явно получив поддержку из Варшавы, и с тех пор его члены стали выступать с недружественных по отношению к Минску позиций, — заметил эксперт. — Далее последовали несколько отвратительных провокаций, переполнивших чашу терпения руководства страны. Оно было вынуждено жестко действовать по отношению к данному польскому объединению».

белоруссия польша лукашенко ес межевич
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