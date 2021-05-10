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Киркоров встал на сторону Бузовой в споре о ее здоровье с Гордон

Шоу-бизнес
Киркоров встал на сторону Бузовой в споре о ее здоровье с Гордон
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 10 мая. Исполнитель Филипп Киркоров вступил в спор с юристом Екатериной Гордон, которая сделала предположение по поводу здоровья певицы Ольги Бузовой.

Гордон решила прокомментировать новости о состоянии здоровья Бузовой, иронично заметив, что та могла оказаться в больнице из-за приема запрещенных препаратов. Она обвинила певицу в том, что та перестала чувствовать «границы» игры, заставляя раз от раза гадать своих фанатов, что с ней случилось.

«Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию. Вся эта тайна вокруг «сложнейшей операции» заставила многих думать, что это передоз после массового «трипа» в день рождения Киркорова, которого в нашей палате все называют «королем», — в резкой форме высказалась юрист.

Сам герой комментария не остался в стороне и тут же вступил в спор с юристом, отметив, что Гордон не знает, о чем говорит. Киркоров встал на сторону Бузовой и попытался «перевести стрелки», заявив, что это сама Гордон из-за употребления наркотических веществ стала нести такую чушь.

Бузова совсем недавно выписалась из больницы, куда попала на прошлой неделе. Она рассказала, что провела несколько часов в палате реанимации. Ей провели сложную операцию, от наркоза после которой звезда долго отходила. Своим подписчикам Бузова до сих пор не назвала причину госпитализации.

киркоров бузова гордон
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