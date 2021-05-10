Эвелину Бледанс в костюме с перьями сравнили с покемоном

Москва, 10 мая. Поклонники раскритиковали костюм ведущей и актрисы Эвелины Бледанс для вечеринки. Снимки с мероприятия светская львица опубликовала на своей странице в Instagram.

День рождения подруги Бледанс прошел по жестким правилам — все участники мероприятия обязаны были надеть розовые вещи. Однако певица решила обойти правило и пришла на праздник в черном атласном платье длиной ниже колена. «Вписаться» она решила с помощью головного украшения, выполненного из розовых перьев и такого же цвета шубы.

Вместе с ней на новом фото позируют известные блогеры Татарка FM, Андрей Борисов и Натали Ящук.

«Когда у именинницы дресс-код pink», — подписала серию снимков артистка.

Не все поклонники оценили креативный подход своего кумира. Многие отметили, что с возрастом артистка начинает утрачивать чувство стиля и в желании эпатировать публику она вовсе потеряла себя. Однако большинство оказались не столь агрессивными и, глядя на Бледанс, они вспомнили о детском мультсериале.

«Это что за покемон???»; «Вот так маскарад. Эвелина, вы тут словно странный покемон из мультфильма»; «Кажется, вы сходите с ума и теряете свой вкус» — резко прокомментировали подписчики звездного аккаунта.

Актриса любит эпатировать свою аудиторию странными фотографиями. Несколько недель назад она опубликовала снимки и видео с кладбища, куда попала вместе с актером Гошей Куценко.