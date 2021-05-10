Кудрявцева опубликовала новый снимок и призналась, что ненавидит фотографироваться

Москва, 10 мая. Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ненавидит фотографироваться из-за необходимости принимать нужные позы, из-за чего на снимках она выглядит не такой, как в жизни.

Кудрявцева в 49 лет все еще восхищает россиян своей молодостью и свежестью. Пользователи Сети называют звезду телевидения «женщиной без возраста», но знаменитость признается, что на самом деле транслируемая в соцсетях картинка далеко не всегда соответствует действительности.

Поэтому ведущая шоу «Звезды сошлись» терпеть не может фотографироваться. Чтобы получился хороший кадр, надо найти подходящую позу, а после исправить несовершенства с помощью фоторедактора.

«Казалось бы, Instagram— это фото, но я ненавижу фотографироваться. Встал, лег, принял позу, живот втянул, морщины убрал в фоторедакторе, жир убавил там же, ну екарный бабай. А в жизни-то совсем все не так. И что делать прикажете? Ну блин, никто никогда не будет вечно молодым и красивым. Никто! Никогда! Живите с этим! Аллилуйя фоторедакторам!» — отметила Кудрявцева в новой публикации.

Ранее пользователи обсудили фото Кудрявцевой на отдыхе в Турции. Поклонников восхитила точеная фигура теледивы в ярко-красном кружевном купальнике.