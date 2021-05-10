Международный институт менеджмента возобновляет работу в ЦАР

Банги, 10 мая. Международный институт менеджмента (IIM) объявил о возобновлении миссионерских курсов в ЦАР, прерванных из-за эскалации ситуации в стране.

IIM развивает взаимовыгодные отношения с авторитетными учреждениями Центральноафриканской Республики. Так, институт заключил соглашение с Университетом Банги о научном и культурном партнерстве.

Также у организации имеются контакты в области исследований и разработок с Blade (лабораторией корпоративного управления), которая является научным центром в области управленческих дисциплин в ЦАР.

Метод миссионерских курсов, который IIM практикует с 2010 года, заключается в приглашении профессора иностранного университета для реализации краткосрочной преподавательской программы в другом государстве.

«Мы хотим предоставить нашим студентам возможность извлечь выгоду из обучения у преподавателей из других стран субрегиона», — пояснил член Научного совета IIM Сирилл Беркула.

Возобновлению деятельности института предшествовал разгром бандформирований, активизировавшихся в ЦАР накануне декабрьских выборов. Благодаря тренировкам у российских инструкторов вооруженные силы государства обеспечили безопасное проведение голосования, а затем в ходе масштабной спецоперации ликвидировали группировки.

Это дало возможность правительству республики переключить внимание на развитие экономики и социальной сферы.