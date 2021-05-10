Политолог Джаралла прояснил ситуацию с референдумом в Шотландии

Эдинбург, 10 мая. Правительство Великобритании отказало в проведении повторного референдума о независимости Шотландии. Политолог Владимир Джаралла прокомментировал обострение ситуации.

Лидер Шотландской национальной партии, у которой большинство мест в региональном законодательном собрании, заявил, что Шотландия не перестанет бороться за независимость и отсоединение от Великобритании. Несмотря на это, британское правительство не намерено выдавать санкцию на проведение повторного голосования. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это отвлечением внимания от реальных задач государства.

«Они пошли по традиционному принципу классического английского упрямства и сказали – нет. Следовательно, никаких других вариантов рассмотрено быть не может. Англичане поставили перед фактом, а то, как Шотландия будет разбираться – уже ее проблемы», — политолог Владимир Джаралла оценил позицию властей Великобритании.

Инициатором референдума являются сами шотландцы, политические партии выступают их рупором в местном парламенте. Жители Шотландии отмечают негативные последствия брексита, они ищут поддержки у Евросоюза. ЕС дал очевидный, хоть и неофициальный сигнал, что шотландцы могут отыграть ситуацию назад, петиция с обращением от общественных деятелей Шотландии составлена и подписана.

Политическая и экономическая элита Шотландии частично поглощена Англией, поэтому влиятельные люди страны настроены на компромисс.

«Мяч на поле у Шотландцев, теперь вопрос стоит в том, как они будут действовать», — заявил Джаралла.

Парламентарий от Ланкастера Майкл Гоув призвал Шотландскую национальную партию сконцентрироваться на борьбе с COVID-19, разговоры о референдуме он назвал спекуляцией. Шотландцы твердо намерены провести повторное голосование, их может остановить только судебный запрет, пишет ФАН.