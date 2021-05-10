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Певица Наталья Подольская похвасталась новым образом

Шоу-бизнес
Певица Наталья Подольская похвасталась новым образом
instagram.com  /  @nataliapodolskaya

Москва, 10 мая. Исполнительница Наталья Подольская после рождения второго ребенка сильно теряла волосы. Чтобы привести себя в форму, звезда решилась на смену имиджа.

Артистка похвасталась новым образом на своей странице в Instagram. Супруга музыканта Владимира Преснякова — младшего рассказала, что в период вынашивания ребенка ее длинные волосы набирали силу, но потом стали очень сильно выпадать и портиться. Подольская сопроводила пост селфи из машины.

«Всю беременность мои волосы набирали в себя жизнь и сок. Потом грудное вскармливание. И полезло... Наконец, я решилась. Долой истощенные концы. Здравствуй, обновленная я», — написала певица.

Ничего кардинально в участнице «Фабрики звезд» не изменилось, она лишь слегка укоротила волосы. Однако певица отметила, что пошла «портить» себя дальше. И это насторожило ее фанатов.

«Наталья, дальше не надо, вы уже прекрасная!»;

«Ой, как вы помолодели с этой стрижкой, вам идет новый образ»;

«Стильно и очень по-весеннему!» — восторженно отметили поклонники.

В честь 9 Мая Подольская вместе со своей семьей посадила сирень. Таким образом звезда присоединилась к акции «Сад памяти». Дерево станет символом памяти о родных, которые погибли в Великой Отечественной войне.

певица стрижка Подольская
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