Тюнеры форсировали Audi RS Q3 Sportback

Берлин, 10 мая. Доработанный двигатель Audi RS Q3 Sportback в результате тюнинга может выдавать до 508 лошадиных сил.

Мотористы немецкой фирмы B&B AutomobilTechnik подготовили несколько пакетов апгрейда для Audi RS Q3 Sportback. Стоимость самого дорогого из них составляет 14 950 евро, или 1,33 миллиона рублей. Доработанный автомобиль оснащается 2,5-литровым турбодвигателем мощностью 458, 476 или 508 лошадиных сил, имеет семиступенчатый автомат и полный привод.

Из машины был удален ограничитель V-max, а кроме того, двойное сцепление получило улучшение на всех четырех ступенях. Другие детали для RS Q3 и RS Q3 Sportback, такие как глушитель или высокопроизводительные тормоза, можно установить за дополнительную плату.

Вопреки росту цен на новые автомобили, некоторые модели стали, наоборот, более доступными. Так, подешевели самые мощные исполнения немецкого концерна Audi A5, сообщалось ранее.