Президент Танзании впервые появилась на официальном мероприятии в медицинской маске

Додома, 10 мая. Президент Танзании Самиа Сулуху Хасан впервые появилась в маске во время официального мероприятия. Глава государства провела встречу, на которую прибыли около 900 старейшин со всех концов страны.

«Мы приносим извинения, наш образ жизни изменился, и мы пришли сюда сегодня в масках. Это потому, что пожилые люди подвергаются более высокому риску заражения, поэтому мы должны защитить их», — отметила Сулуху.

Ранее глава объединенной республики сформировала комиссию экспертов, которые будут консультировать ее по ситуации с коронавирусом в стране. Этот шаг ознаменовал кардинальный поворот в отношении правительства Танзании к пандемии.

«Мы не можем и дальше прятать голову в песок. Я создам комитет, который профессионально рассмотрит ситуацию, а затем сообщу о результатах правительству», — заявила Сулуху.

Действующая глава Танзании заняла первый пост в государстве после смерти избранного президента Джона Магуфули, который длительное время отказывался признавать распространение опасного вируса в стране.

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Несмотря на повсеместно принятые меры по борьбе с COVID-19, бывший президент заявил, что народ Танзании с помощью молитв справился с распространением опасного заболевания.

Сам Магуфули скончался от проблем с сердцем в середине марта, однако оппозиция заявила, что причиной смерти главы государства стал коронавирус. В соответствии с конституцией, на весь оставшийся до следующих выборов период во главе страны встала вице-президент Самиа Сулуху.