Финансист Кричевский назвал ослабление рубля вопросом времени

Москва, 10 мая. Ждать укрепления рубля не стоит, считает аналитик Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Кричевский предсказывает курс доллара на уровне 100 рублей. Он призывает не обманываться апрельским укреплением национальной валюты, сообщает MK.RU.

«Так или иначе такой сценарий все равно наступит, это только вопрос времени. <...> За десять лет российская валюта подешевела в 2,6 раза. А за последние полтора года рубль потерял 25%. <...> Рубль постоянно обесценивается относительно доллара», — заметил аналитик.

По оценке Кричевского, американская валюта подорожает до 100 рублей за ближайшие 5-7 лет в обычных условиях, если Российской Федерации удастся избежать любых экономических потрясений. Если же реализуются какие-либо опасные антироссийские санкции, начнется вооруженный конфликт на Украине или РФ отключат от SWIFT, рубль упадет еще быстрее, считает эксперт.

Экономисты с противоположной точкой зрения ранее называли факторы укрепления рубля.