ЦВО в два раза увеличил количество военных для тушения лесных пожаров в Тюменской области

Тюмень, 10 мая. Центральный военный округ (ЦВО) значительно усилил группировку, которая задействована в операциях тушения природных лесных пожаров в Тюменской области, передает пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что к населенному пункту Орловка направлен отряд инженерно-саперного полка в составе 20 военнослужащих. На данный момент для борьбы с возгораниями задействовали уже 40 военных.

Для тушения пожаров применяются ранцевые огнетушители РП-15. Также в состоянии готовности находятся вертолеты Ми-8 под Екатеринбургом. Они могут сбрасывать в места возгорания до пяти тонн воды.

Также стало известно, что спасатели ликвидируют крупный природный пожар в Курганской области. Ранее издание RT сообщило, что в России лесные пожары охватили более 6,6 тысячи га за сутки.