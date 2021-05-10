Кристина Орбакайте трогательно поздравила младшего сына с днем рождения

Москва, 10 мая. Российская музыкальная исполнительница Кристина Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с 23-м днем рождения и опубликовала архивный ролик с его участием.

Именинник — второй сын Орбакайте. Артистка родила его 10 мая 1998 года, в то время она встречалась с бизнесменом Русланом Байсаровым.

Певица поздравила младшего сына с днем рождения, опубликовав ролик из семейного архива, на котором Байсаров запечатлен в 12-летнем возрасте. Он, его мать и друзья отдыхали в море на яхте. Мальчик стоял на краю палубы, готовясь к прыжку в воду. Сын артистки медлил, но в конце концов набрался смелости и прыгнул.

«Здесь Дени 12 лет, и это его первый смелый прыжок! Сегодня Дени исполняется 23 [года]. Пусть все твои смелые поступки и решения сопровождают всплески счастья и одобрительное: «Молодец!»» — трогательнопоздравила сына Орбакайте.

В середине апреля мать Орбакайте Алла Пугачева отпраздновала 72-летие. Дочь именитой исполнительницы обратилась к ней с нежными словами и опубликовала ее редкое фото.