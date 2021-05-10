Бен Аффлек нежно обратился к Дженнифер Гарнер в День матери

Лос-Анджелес, 10 мая. Голливудский актер Бен Аффлек опубликовал архивные снимки своей бывшей жены Дженнифер Гарнер с их детьми, приурочив пост в Instagram ко Дню матери.

День матери во многих странах мира, в том числе в США, отпраздновали 9 мая. Звезда американского кино Бен Аффлек не забыл поздравить свою экс-супругу с этим событием.

«Так рад поделиться с вами этими детьми. Самые счастливые родители в мире. Спасибо за все добро, что вы делаете. С Днем матери. С любовью, их папа», — написал Аффлек

Актеры поженились в 2005 году, а официально развелись в 2018, хотя объявили о расставании еще 30 июня 2015 года. В браке у пары родились две дочери — Вайолет Энн Аффлек (2005 года рождения), Серафина Роуз Элизабет Аффлек (2009 года рождения) и сын Сэмюэль Гарнер Аффлек (2012 года рождения).

В День матери своих поклонников обрадовала и Мадонна. Она выложила редкий совместный снимок с матерью, которая скончалась, когда будущей звезде поп-сцены было всего пять лет. Певица также опубликовала кадры из семейного архива, на которых запечатлены ее дети.