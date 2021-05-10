Звезда «Дома-2» Ефременкова высказалась об уходе Бузовой с проекта

Москва, 10 мая. Участница популярного проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова высказалась об уходе из шоу певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Модель заявила, что ей будет очень не хватать коллеги.

В конце прошлого года «Дом-2» завершил очередной этап своей жизни. Телеканал ТНТ официально прекратил вещание шоу, и долгое время на экраны не выходили новые выпуски.

В апреле «Дом-2» перезапустил канал «Ю». Однако не все вернулись к новой телестройке. Поющая ведущая Бузова отказалась работать там. Ее заменила бывшая участница проекта Ефременкова. В откровенном интервью она рассказала, что очень любит артистку как человека и ей будет ее не хватать.

«Когда я стала ведущей, не все это хорошо восприняли. Очень важно работать в тандеме, не перетягивать одеяло на себя. Оля мне всегда помогала, подсказывала», — поделилась модель в интервью StarHit.

Ефременкова напомнила, что Бузова появилась в шоу в 2004 году, когда ей было всего 18 лет. За время существования проекта она успела досконально изучить всю внутреннюю кухню, поэтому знала «Дом-2» как никто другой.

«Зритель любит ее до сих пор. Поэтому мне жаль, что ее нет, не хватает ее. Оля не растеряла своей души, несмотря на популярность. Но она идет дальше. С другими ведущими я тоже в хороших отношениях», — призналась Ефременкова.

Вернувшаяся в «Дом-2» модель столкнулась со своим бывшим возлюбленным Мондезиром. Ефременкова объяснила, что не вернется к мужчине, поскольку во время отношений он постоянно унижал и оскорблял ее.