Квартиры в Греции продолжают дорожать

Афины, 10 мая. Жилая недвижимость в Греции продолжила расти в цене в первом квартале 2021 года. На первичном рынке квартиры подорожали на 1,85% с января по март, а на вторичном — на 2,25%.

Среди новостроек самый значительный рост на жилье среди пяти регионов греческой столицы был зафиксирован в Перистери — на 2,77%, согласно статистике. Стоимость квадратного метра там достигла 1520 евро, отмечает местное издание Ekathimerini. Следующим идет Маруси — на 2,5%, до 2000 за квадратный метр, затем Амбелокипи — прирост 1,9%, до 1820 евро за «квадрат». В Палайо Фалиро зафиксировано подорожание на 4%, до 1125 евро, а среди старых квартир вновь лидирует Перистери — рост на 1,55%, до 910 евро за квадратный метр.

При этом ценовой уровень на жилье ниже, чем в 2013 году. Однако показатели уже обогнали уровень 2014 года, что демонстрирует постепенный разворот в сторону положительной динамики, передает Prian.ru.

«Рынок квартир продемонстрировал замечательную устойчивость, показывая, что пандемия и ее последствия действительно принесли пользу сектору», — отметил основатель и директор Geoaxis Яннис Ксилас.

Замглавы министерства защиты граждан Греции Никос Хардалиас ранее сообщил, что желающие отдохнуть у моря смогут провести время на организованных пляжах страны.