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Звезда «Маски» Юсиф Эйвазов устроил завтрак для Туриченко и его девушки в Баку

Шоу-бизнес
Звезда «Маски» Юсиф Эйвазов устроил завтрак для Туриченко и его девушки в Баку
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 10 мая. Ставшие хорошими приятелями во втором сезоне «Маски» артисты Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко, сыгравшие Ламу и Носорога, остались друзьями после завершения шоу.

Эйвазов пригласил Туриченко на завтрак в Баку. Вместе со своей девушкой Кирилл Туриченко приехал в гости к оперному певцу и его супруге Анне Нетребко в Баку, где их радушно приняли и сразу же пригласили к столу на пышный завтрак.

На шоу «Маска» артисты скрывались в костюмах Ламы и Носорога. После завершения шоу Юсиф Эйвазов, занявший второе место, рассказал, что они с Туриченко, даже не зная друг друга, обнимались за кулисами, нарушая правила. Они сразу по голосу и поведению поняли, что смогут сойтись характерами.

Теперь певец, скрывавшийся в костюме Носорога, прибыл в гости к новому другу. Муж Нетребко показал в Instagram стол, уставленный разными блюдами.

«Носорог активно фотографирует зелень. Ты же вегетарианец, Носорожек», — комментирует видео за кадром Эйвазов.

Туриченко соглашается с ним, отмечая, что это как раз его тема. В Stories оперный певец спрашивает у гостя, где бы он хотел провести обед, на что тот ответил, что им можно не обедать вообще, так как стол оказался богат на различные блюда.

В самом таинственном шоу НТВ победителем оказался певец Jony. Однако фаворитами практически весь сезон у зрителей оставались Заяц, Носорог и Лама.

эйвазов носорог маска лама
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