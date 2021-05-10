Миллионы жителей Зимбабве нуждаются в срочной гуманитарной помощи

Хараре, 10 мая. Детский Фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщает о тяжелой гуманитарной ситуации в Зимбабве. По данным организации, около 8 миллионов жителей государства нуждаются в срочной помощи. Более половины из них — дети.

Ухудшение положения зимбабвийцев вызвано непрекращающейся пандемией COVID-19, а также проливными дождями, которые повысили риск вспышки заболеваний, передающихся через воду. В частности — холеры. Также сохраняется вероятность массовых забастовок врачей, которые добиваются улучшения условий труда.

На удовлетворение гуманитарных нужд Зимбабве ЮНИСЕФ требуется 74,7 млн долларов, из которых 16 млн необходимо потратить на медико-санитарные меры.

Ранее о риске голода в Зимбабве сообщила Всемирная продовольственная программа ООН (WFP). По сведениям организации, около 2,4 млн граждан южноафриканской страны испытывают нехватку продуктов питания уже сейчас.