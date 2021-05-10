Труп жителя Ивановской области нашли спустя десять месяцев после пропажи

Иваново, 10 мая. Тело 37-летнего жителя Савино нашли в колодце на улице Восточной. Его поиски вели на протяжении десяти месяцев.

По информации правоохранительных органов, труп мужчины пролежал на дне десятиметрового колодца почти год. Найти погибшего помогли растаявший снег и обильные дожди — они наполнили пространство, и тело выплыло наружу.

Информации о том, как умер мужчина, пока нет. Есть версия, что ему могло стать нехорошо из-за проблем со здоровьем. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.

Жительница Петербурга утонула в пруду в Кировском районе, сообщал ФАН. Обстоятельства происшествия устанавливаются, причины инцидента пока неизвестны.