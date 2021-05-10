Палестинские группировки нанесли ракетный удар по израильскому Ашкелону

Тель-Авив, 10 мая. Движения сопротивления из Палестины начали атаку по городу Ашкелон, расположенному в 70 километрах от израильской столицы Тель-Авива. Снаряды, выпущенные по населенному пункту, были перехвачены «Железным куполом».

VIDEO: Iron Dome intercepts rockets fired from Gaza over Ashkelon. - @manniefabian pic.twitter.com/scl0gJILpv — Conflict News (@Conflicts) May 10, 2021

Ранее вечером члены группировки «Исламский джихад» заявляли о планах нанести удар по самой столице Израиля. Так, ее представитель Абу Хамза заявлял:

«Внимательно следите за часами в 9 вечера».

Palestinian Islamic Jihad is threatening to target Tel Aviv at 9 pm Israel time. pic.twitter.com/aB1XKIdo89 — Barbaric_Barberry (@BarbaricBarbery) May 10, 2021

Незадолго до начала обстрелов в различных районах страны были открыты бомбоубежища.

Эта атака стала продолжением обстрелов, которые произошли в Израиле и секторе Газа вечером в понедельник. Так, в 18:00 по московскому времени движение ХАМАС произвело ракетный обстрел по окрестностям Иерусалима, где на протяжении последних нескольких дней продолжаются столкновения палестинцев с израильскими полицейскими. По неподтвержденным данным, в общей сложности из Газы было выпущено около четырех десятков снарядов.

Breaking

Gaza rockets hit Jerusalem first time since 2014

Israeli keneset emptied

Israel opened bomb shelters in the south as tensions flare around Al Aqsa



Israeli vehicle hit near Gaza border#IsraeliCrimes#IsraelExposed pic.twitter.com/OvIe3InZob — ????حیدر ابوذر ⁦???? (@_MHR313) May 10, 2021

Затем последовала ответная атака Израиля: ВВС страны нанесли серию авиаударов по сектору Газа. Минздрав автономии сообщил, что в результате атаки погибли 10 человек, как минимум трое из них — дети.

Комментируя происходящее, премьер-министр Израиля пообещал масштабный ответ на все происходящее в регионе.