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Акции нефтегазовых компаний растут после блокировки топливопровода в США

Экономика
Акции нефтегазовых компаний растут после блокировки топливопровода в США
gazprom.ru

Альфаретта, 10 мая. Американский трубопровод был заблокирован в результате атаки хакеров, которые требовали выкуп за возобновление работы. После инцидента акции ряда компаний стали дорожать.

По прогнозам аналитиков, восточное побережье США может столкнуться с дефицитом топлива после блокировки крупнейшего топливопровода Colonial Pipeline, которая произошла вследствие хакерской атаки. На этом фоне растут ценные бумаги американских нефтегазовых компаний.

По состоянию на 16:36 по московскому времени котировки Chevron прибавляют 2,46%, Exxon Mobil — 2,24%, расписки Royal Dutch Shell класса А растут на 0,43%.

Трубопровод компании Colonial Pipeline, на который приходится 5% транспортируемого топлива в регионе, был заблокирован в результате хакерской атаки. После блокировки трубопровода хакеры требовали выкуп, о сумме которого не сообщается.

Для полного восстановления мирового спроса на нефть потребуется около 20 месяцев, заявил ранее руководитель международного агентства по энергетическим исследованиям и бизнес-аналитике Яранд Ристад.

блокировка colonial pipeline топливопровод
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