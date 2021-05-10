YouTube указал причину блокировки интервью RT с вирусологом Львовым

Москва, 10 мая. Платформа YouTube назвала мотив блокировки интервью с вирусологом Дмитрием Львовым, размещенного RT.

Накануне видеохостинг ограничил доступ к видеоматериалу. Он будет удален с платформы в течение семи дней. Об этом рассказали в Telegram-канале издания.

В качестве причины блокировки YouTube указал на «недостоверность медицинской информации», которая содержится в интервью. Какие именно данные подразумеваются под этой формулировкой, платформа уточнять не стала.

Ранее Facebook вернул доступ к удаленной странице проекта RT Redfish, передает «Национальная служба новостей». Администрация соцсети принесла извинения за доставленные неудобства.