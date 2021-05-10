Володин напомнил ООН о соблюдении принципов Устава

Москва, 10 мая. Организация Объединенных Наций была создана в 1945 году, но сегодня ее соглашения уходят в прошлое. Об этом высказался депутат Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что в этом году мир отметил 76-ю годовщину Великой Победы. По его словам, влияние международных институтов ослабевает. Необходимо помнить, что СССР понес самые большие потери и поэтому называет события 1941-1945 годов Великой Отечественной войной. Необходимо подтвердить верность принципам, которые заложены в Уставе ООН подчеркнул Володин.

«Ответственность ведущих стран мира состоит в том, чтобы не допустить нагнетания напряженности», — написал политик в Telegram.

Депутат посетовал, что принципы международного права рушатся на глазах. Единые для ООН нормы игнорируются, а в политике распространяется практика двойных стандартов, заключил Володин.

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