Россиянам рассказали о вреде голодания после праздничных застолий

Москва, 10 мая. Разгрузочные дни после переедания не очень полезны для общего состояния организма, рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

После переедания во время праздников многие начинают воздерживаться от еды, надеясь таким образом сбалансировать уровень калорий. После излишнего употребления еды лучше включить в рацион продукты, которые хорошо усваиваются, и обеспечить организм аминокислотами и нутриентами, подчеркнула Ольга Деккер в беседе с телеканалом «Звезда».

Рекомендуется употреблять яйца, творог, котлеты из рыбы и птицы. А вот полностью воздерживаться от приема пищи не стоит. Это вводит организм в состояние нехватки полезных веществ и провоцирует использовать накопленные резервы.

Ранее российский диетолог рассказал о вреде привычки частых перекусов. По словам диетолога Сергея Обложко, это может привести к ожирению. Со временем организм будет требовать все больше еды и увеличивать ее калорийность.