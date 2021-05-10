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Россия получит выгоду от сокращения доли США на нефтяном рынке

  /   Обновлено: 10 мая 2021 20:52
Экономика
Россия получит выгоду от сокращения доли США на нефтяном рынке
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 мая. Период, пока доля США на рынке нефти мала, выгоден для российского экспорта, уверен директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По ряду причин 54 американские нефтедобывающие компании обанкротились за предыдущий год. Их суммарная задолженность доходит до 55 миллиардов долларов, причем больше половины этих средств составляют необеспеченные кредиты.

«Явным плюсом от замедленного восстановления американской сланцевой нефтедобычи будет поддержание относительно высокого уровня цен на нефть», — отметил Громов.

В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт заявил, что благоприятная для России обстановка будет сохраняться до первой половины 2022 года. Он рассчитывает, что цены на нефть продержатся на своем максимуме до этого периода.

Аналитики ранее предсказали повышение цен на нефть. Рынок игнорирует негатив, связанный с рекордным заражением коронавирусом в азиатских странах, включая Индию.

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