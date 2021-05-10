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Первая женская смена военной подготовки стартовала в патриотическом центре «Авангард»

Армия
Первая женская смена военной подготовки стартовала в патриотическом центре «Авангард»
юнармейцы.рф

Москва, 10 мая. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 9 мая принял первую женскую смену.

На сборы прибыло 569 старшеклассниц из общеобразовательных школ Московской области. Девушек познакомят с основами военной подготовки. За пять дней школьницы научатся прыгать с парашютом, стрелять из оружия в тире, управлять военной техникой, конструировать и программировать роботов, а также оказывать медицинскую помощь.

Кроме этого, с 1 по 9 мая в центре проходили сборы девочек-юнармейцев из Москвы. Затем девушки прошли парадным расчетом во время парада 9 Мая. В ходе своего обучения ребята стали участниками экологической акции «Растим поколение» и соревновались за кубок КВН.

Решение о начале женских военных сборов было принято 9 марта во время визита в военно-патриотический центр главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Ранее сообщалось, что юнармейцы подготовили короткометражный фильм для Всероссийского литературного конкурса «Два капитана» о Великой Победе.

авангард юнармия военные сборы
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