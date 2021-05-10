Женщину-водителя троллейбуса жестоко избили в Саратове

Саратов, 10 мая. Пьяный мужчина избил водителя дежурного автобуса. Потерпевшей оказалась женщина, заявил официальный представитель УМВД по региону Владимир Костеров.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Тархова. По его словам, пьяный саратовец вломился в салон и набросился на водителя. Прекратить избиение помог проезжавший мимо автомобилист, который и вызвал правоохранителей.

Женщина получила черепно-мозговую травму, а также множественные гематомы и ушибы. В настоящий момент она находится в больнице. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Житель Калининграда избил сиделку, присматривающую за его бабушкой, сообщало Федеральное агентство новостей. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет.