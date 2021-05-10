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Глава МИД Испании заявила, что Совет ЕС не обсуждал введение санкций против России

Политика
Глава МИД Испании заявила, что Совет ЕС не обсуждал введение санкций против России
pixabay.com

Мадрид, 10 мая. Министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) не обсуждали возможность введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

Глава внешнеполитического ведомства Испании Аранча Гонсалес Лая заявила, что ничего подобного не обсуждалось во время планового заседания Совета ЕС.

«Что касается России, мы провели оценку ситуации, но в настоящий момент мы не обсуждали конкретно введения санкций», — подчеркнула она.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, страны Евросоюза не желают продолжать эскалацию напряженности с российской стороной на фоне ситуации в Чехии и Болгарии, сообщала «Национальная служба новостей».

Кроме того, он заявлял, что ЕС надеется принять в ближайшие недели новый пакет санкций в отношении Белоруссии.

евросоюз испания гонсалес лая
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