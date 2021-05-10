Глава МИД Испании заявила, что Совет ЕС не обсуждал введение санкций против России

Мадрид, 10 мая. Министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) не обсуждали возможность введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

Глава внешнеполитического ведомства Испании Аранча Гонсалес Лая заявила, что ничего подобного не обсуждалось во время планового заседания Совета ЕС.

«Что касается России, мы провели оценку ситуации, но в настоящий момент мы не обсуждали конкретно введения санкций», — подчеркнула она.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, страны Евросоюза не желают продолжать эскалацию напряженности с российской стороной на фоне ситуации в Чехии и Болгарии, сообщала «Национальная служба новостей».

Кроме того, он заявлял, что ЕС надеется принять в ближайшие недели новый пакет санкций в отношении Белоруссии.