Женщина с ножом напала на полицейских на юго-западе Франции

Париж, 10 мая. Вооруженная злоумышленница пыталась ранить сотрудников полиции. Инцидент произошел в городе Бордо, сообщает местный телеканал.

По некоторым данным, горожанка по непонятным причинам набросилась на нескольких сотрудников при исполнении. Пока неизвестно, получили ли ранения правоохранители.

В ответ оперативники открыли огонь. В результате него нападавшая получила серьезные повреждения и была доставлена в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.