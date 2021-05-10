Курганские полицейские завершили поиски пропавшей школьницы

Курган, 10 мая. Сотрудники правоохранительных органов разыскали 16-летнюю Юлию Б., пропавшую в городе Шадринске 8 мая. Жизни и здоровью девочки в настоящее время ничего не угрожает.

В пресс-службе УМВД сообщили, что в отношении подростка не было совершено никаких преступлений. Усилиями правоохранительных органов и волонтерских отрядов пропавшую девочку нашли за два дня.

О пропаже несовершеннолетней сообщили родители. Школьница ушла из дома и не вернулась. Правоохранителям удалось найти ее, однако точное место, где увидели пропавшую, не раскрывается.

Поиски 17-летней школьницы в Волгоградской области завершились трагично. Местные рыбаки обнаружили тело девушки в реке Хопер, сообщал ФАН.