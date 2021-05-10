Водитель УАЗа погиб в ДТП возле моста под Самарой

Самара, 10 мая. На территории Красного Яра в Самарской области столкнулись УАЗ и иномарка BMW. Жертвой аварии стал водитель УАЗа.

Очевидцы сообщают, что водительское кресло вместе с телом погибшего было найдено в нескольких метрах от автомобиля. Согласно предварительной версии следствия, столкновение возле моста произошло в момент совершения разворота 67-летним водителем УАЗа.

Из-за ДТП движение на участке автодороги было затруднено, а часть проезжей части перекрыта. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В результате ДТП в Саратовской области погиб сотрудник полиции, сообщал ФАН. Столкновение автомобилей Mitsubishi Outlander и «Лада Приора» произошло в поселке Дергачи.