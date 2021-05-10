Совместная высадка десантников США и Польши вызвала гордость у Анджея Дуды

Бухарест, 10 мая. Высадка польских и американских десантников в рамках учений НАТО является поводом для гордости, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Представители «бухарестской девятки» собрались на саммит в столице Румынии. Кроме президентов стран восточной Европы, входящих в состав Североатлантического альянса, в формате видеоконференции присутствует и глава США Джо Байден. Новой темой на переговорах стали совместные маневры Defender Europe 21. Президент Польши назвал учения «символом мощи НАТО».

«Я горжусь тем, что в рамках учений НАТО осуществлена совместная высадка польских и американских десантников», — заявил Дуда на саммите.

Жители Турции ранее назвали предстоящие учения НАТО Defender Europe «позором», и посоветовали США «не прятаться» за Альянсом. Также член Совфеда Владимир Джабаров назвал десантирование солдат США и Великобритании провокацией, передает RT.