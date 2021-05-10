Без какой профессии современный человек не мог бы представить свою жизнь? Каждый день мы встречаемся с сотнями представителей разных направлений, однако наступает день Х, и тут мы уже задумываемся о тех специалистах, которых многие боятся. Речь, конечно, о стоматологах. Многие боятся этих врачей и терпят зубную боль до последнего, поэтому сегодня мы решили рассказать вам побольше о профессии стоматолога и доказать, что это чудесные и добрые люди, которые желают своим пациентам исключительно добра и здоровья. Какие существуют специализации в стоматологии, есть ли у этой профессии плюсы и минусы и куда же пойти учиться, чтобы стать стоматологом? На все наши вопросы ответила доктор стоматолог-терапевт Елена Бобкова.

Такие разные стоматологи

Стоматология — это огромная сфера, которая дает возможность пациентам обрести красивую и здоровую улыбку. Однако у каждого человека будет своя клиническая история. Например, кому-то понадобится только пару раз посетить терапевта, а кто-то другой не сможет обойтись без вмешательства хирурга. Поэтому давайте разбираться, что делают стоматологи разных специализаций.

• стоматолог-терапевт — чем меньше разрушения и повреждения зуба, тем больше у него шансов на спасение. Благодаря развитию современной медицины врачи справляются с самыми тяжелыми случаями. Однако нельзя не отметить, что конечный результат почти на 80% зависит именно от опыта и мастерства врача. Стоматолог-терапевт занимается лечением кариеса, реставрацией зубов, эндодонтическим лечением (лечение пульпита, периодонтита), установкой терапевтических виниров.

• стоматолог-пародонтолог — этот доктор занимается лечением воспаления десен. Как оказалось, в ротовой полости все взаимосвязано, поэтому здоровье зубов напрямую зависит от здоровья десен. Воспалительные процессы, кровоточивость и болезненность десен приводит к расшатыванию зубов и их последующему выпадению. Чтобы это предотвратить, пациенты обращаются за помощью к пародонтологу, который при помощи лекарственных препаратов, проведения гигиенических мероприятий и операций на пародонте борется с опасными заболеваниями полости рта;

• стоматолог-хирург — этот доктор приходит на помощь в том случае, когда консервативное лечение зубов уже невозможно. Он занимается удалением зубов, проводит операции по иссечению кист, ставит импланты и при необходимости производит подсадку костной ткани. Также этот врач может помочь и при переломах челюсти;

• стоматолог-ортопед — при разрушении зубов более чем на две трети или при их полном отсутствии пациент направляется к ортопеду. Этот доктор занимается восстановлением зубного ряда с помощью установки съемных и несъемных протезов, отдельно стоящих коронок, вкладок, виниров и люминиров. Его работа выстраивается по следующей схеме: доктор консультирует пациента, проводит осмотр и исходя из ситуации предлагает варианты протезирования. Затем он производит обработку зубов, делает слепки, отдает их зубному технику для изготовления ортопедической конструкции, проводит ее примерку и уже на последнем этапе фиксирует ее во рту пациента.

• ортодонт — тот специалист, который помогает исправить прикус и сделать зубы идеально ровными. В наши дни многие хотят стать обладателями белоснежной голливудской улыбки. Вот только если отбеливание — это задача терапевта, то ровность зубного ряда полностью зависит от ортодонта. При помощи брекет-систем, специальных капп и различных ортодонтических аппаратов доктор исправляет прикус. Вместе с ним у пациентов улучшается и дикция, и состояние десен.

• детский стоматолог — из названия можно сразу понять, с кем работает этот доктор. Врач учитывает особенности возрастного развития, занимается не только лечением кариеса, но и следит за тем, как формируются зубы и сам прикус.

• стоматолог широкого профиля — это тот доктор, который решил немного выйти за рамки своей узкой специализации. Такие врачи в наши дни особо востребованы в частных стоматологических клиниках, поскольку они могут самостоятельно проконсультировать пациента по всем направлениям стоматологии, по итогам осмотра составить предварительный план лечения и провести его. Однако наш эксперт отметила, что одному доктору освоить все специальности стоматологии довольно-таки сложно. Так что быть экспертом во всех областях этого непростого врачебного дела сможет далеко не каждый.

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы профессии

Как любая другая профессия, стоматология имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

«Для кого-то поиск подхода к пациенту, пришедшего с болью и негативом, является настоящим испытанием, другие же запросто справляются с этой задачей и не видят в ней ничего трудного. Или же кто-то нашел для себя удобное положение в кресле и может без проблем проработать в нем порядка пяти часов, в то время как другого доктора будет постоянно беспокоить боль в спине. Так что тут нельзя однозначно сказать, что плюсы и минусы профессии для каждого одинаковы», — рассказала нам доктор Бобкова.

Итак, давайте попробуем выделить основные плюсы и минусы профессии стоматолог. Начнем с положительных моментов:

• относительно высокая зарплата;

• возможность карьерного роста;

• независимость от экономической ситуации в стране (это касается и пандемии коронавируса);

• возможность выбрать интересующее направление в процессе учебы;

• доктор зачастую сам строит свой график работы;

• работа в тандеме с другими профессионалами, обмен опытом и знаниями;

• врач способен изменить жизнь пациента в лучшую сторону;

• престиж профессии;

• возможность заботиться о здоровье своих родных.

А теперь обратим внимание и на негативные аспекты:

• долгий и дорогостоящий период обучения (около 7-8 лет);

• большая ответственность за жизнь и здоровье пациента;

• постоянный стресс;

• работа в выходные дни;

• сложные случаи, проблемные пациенты;

• проблемы со здоровьем, которые возникают с течением времени (боль в позвоночнике, снижение зрения, проблемы с легкими и кровеносной системой).

Важные качества стоматолога

Доктором-стоматологом сможет стать далеко не каждый. Врач в наше время — это не просто профессия, это призвание, поэтому здесь нужно быть настоящим профессионалом и иметь набор важных качеств:

• начнем с того, что у человека должна быть предрасположенность к естественным наукам, среди которых физика, химия и, конечно, биология;

• стоматолог должен уметь коммуницировать с людьми и находить подход даже к самым сложным характерам;

• ловкость, хорошая память, умение концентрироваться и, конечно, анализировать — неотъемлемые качества стоматолога;

• ответственность и терпение;

• умение уважительно относиться к страхам пациентов, способность выслушать и успокоить человека;

• опрятность и аккуратность.

Учеба, курсы и востребованность

У каждого стоматолога долгий и тернистый карьерный путь. Все начинается в одном из самых сложных учебных заведений — медицинском институте. Красный диплом, выданный по окончании школы, не является гарантией поступления на бюджетное место. Поэтому большинство современных специалистов оканчивают именно платные отделения медицинских вузов. В среднем по России обучение в медицинском вузе стоит порядка 300 тысяч в год, и это не самая высокая цена. Обучение длится в течение пяти лет, затем два года специалисты проходят ординатуру, чтоб получить опыт и развиться в определенной специализации. Только после этого доктор может полноценно приступать к работе.

И казалось бы, на этом обучение закончено. Но только не в медицине, поскольку с развитием современных технологий, совершенствованием материалов меняются и подходы к лечению зубов. Поэтому доктор-стоматолог должен ежегодно посещать различные семинары, курсы и лекции, чтобы совершенствовать свои знания и обмениваться драгоценным опытом с коллегами.

Теперь поговорим о зарплате. Оплата, которую получает стоматолог, зависит от нескольких факторов: от опыта доктора, от места его работы и сложности проводимого лечения. Ни для кого не секрет, что в частных клиниках стоматологи получают гораздо больше, чем их коллеги из государственных стоматологий. Однако попасть в раскрученную клинику с большим потоком пациентов совсем непросто из-за высокой конкуренции. По России в среднем доктор-стоматолог получает порядка 70 тысяч рублей, однако у врачей всегда есть шанс заработать больше.

Не стоит забывать и о повышении квалификации. Согласно российскому законодательству, врачи-стоматологи должны каждые пять лет повышать свою квалификацию. Сделать это можно благодаря посещению медицинских конференций и курсов, о которых мы говорили ранее.

Фото из личного архива Елены Бобковой /

Мнение нашего эксперта

Доктор Елена Бобкова решила поделиться с нами своим личным мнением о профессии стоматолога.

Желая поступить на стоматологический факультет, человек должен понимать, что стоматология — это не только высокая зарплата, но и большая ответственность, огромный труд и постоянные вложения в свое профессиональное и личностное развитие. Честно, я очень люблю свою профессию, поскольку мне нравится дарить людям возможность снова полюбить себя, стать уверенными и улыбчивыми. Я люблю своих пациентов и чувствую, что это взаимно.

Хочу сказать, что современная стоматология не стоит на месте — каждый год в арсенале врачей появляются новые инструменты и материалы. Поэтому в нашей профессии очень важно стремиться к новым знаниям и постоянному развитию. Иногда по своей работе я сталкиваюсь с молодыми специалистами и понимаю, что институт дает только базовые знания. Далее все зависит от желания и стремления новоиспеченного врача.

Что касается процесса работы и основных сложностей, то это, конечно, работа с людьми. Стоматологам приходится искать подход к каждому пациенту, чтоб он открылся и начал доверять доктору. Например, многие мои пациенты со мной уже очень давно, и я вижу, как взрослеют их дети, которые тоже заглядывают ко мне на прием. Все мы хорошо общаемся и видимся даже вне стоматологического кабинета. Поэтому мне кажется, что стоматолог должен быть не просто доктором, но и другом пациента, с которым можно поделиться своими переживаниями.

Ко мне как к стоматологу-терапевту часто люди на первый прием приходят с сильной болью. И какая же радость, когда у меня получается не только избавить их от этой мучительной и надоедливой боли, но и сделать их улыбку красивой. Наверно, для меня это самое главное в работе.