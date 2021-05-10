Экономист Лейн оценил продолжительность кризиса после пандемии COVID-19

Франкфурт-на-Майне, 10 мая. Спад в экономике на фоне пандемии может оказаться не таким продолжительным, как после кризиса 2008 года, сообщил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

Сравнивая ситуацию с десятилетием после финансового кризиса 2008-го, можно допустить, что пандемия станет событием двух-трех лет. Спад будет более краткосрочным, уверен экономист. Также он призвал не беспокоиться насчет роста госдолга, так как на контрасте с 2008 годом процентная ставка долговых облигаций стала заметно ниже, а срок погашения облигаций увеличился.

«Финансовое бремя этих больших долгов будет очень слабым», — цитирует Лейна ТАСС.

Однако обеспокоенность вызывают долгосрочные эффекты от коронавирусных ограничений, в том числе в отраслях образования и здравоохранения. Мир ожидают структурные изменения. Эксперт отметил, что работники административных центров, занимающиеся обслуживанием офисов, или работники сферы туризма пострадали сильнее, чем люди, которые смогли продолжить работать удаленно.

Когда мир может столкнуться с новым экономическим кризисом из-за перегрева рынков, рассказали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).