Двенадцать полицейских стали жертвами нападений боевиков на юге Нигерии

Абуджа, 10 мая. Правоохранительные органы Нигерии сообщают о серии нападений боевиков в южной части страны, закончившихся гибелью двенадцати полицейских и одной женщины из числа мирных граждан.

Первая атака зафиксирована в субботу, 8 мая, в Порт-Харкорте, штат Риверс. Боевики на двух автомобилях марки Toyota Hilux напали на контрольно-пропускной пункт на мосту в столице региона, убив двух правоохранителей. Затем они направились к полицейскому участку в районе местного самоуправления Эмо-Хуа.

В ходе боя погибли два представителя правоохранительных органов. Еще три стали жертвами третьего нападения, произошедшего на Игвурута-роуд в том же городе.

Сообщается, что во время последней стычки уничтожены два боевика и принадлежавший им транспорт. Оставшиеся нападающие, среди которых были и раненые, скрылись на захваченном на месте автомобиле Toyota Sienna.

В тот же день произошла еще одна атака на полицейский участок в соседнем штате Аква-Ибом.

