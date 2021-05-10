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Двенадцать полицейских стали жертвами нападений боевиков на юге Нигерии

Весь мир
Двенадцать полицейских стали жертвами нападений боевиков на юге Нигерии
Global Look Press  /  © Emmanuel Osodi / Xinhua

Абуджа, 10 мая. Правоохранительные органы Нигерии сообщают о серии нападений боевиков в южной части страны, закончившихся гибелью двенадцати полицейских и одной женщины из числа мирных граждан.

Первая атака зафиксирована в субботу, 8 мая, в Порт-Харкорте, штат Риверс. Боевики на двух автомобилях марки Toyota Hilux напали на контрольно-пропускной пункт на мосту в столице региона, убив двух правоохранителей. Затем они направились к полицейскому участку в районе местного самоуправления Эмо-Хуа.

«Жесткое сопротивление сотрудников помешало бандитам получить доступ в участок», — отметил представитель полиции Риверса Намди Омони.

В ходе боя погибли два представителя правоохранительных органов. Еще три стали жертвами третьего нападения, произошедшего на Игвурута-роуд в том же городе.

Сообщается, что во время последней стычки уничтожены два боевика и принадлежавший им транспорт. Оставшиеся нападающие, среди которых были и раненые, скрылись на захваченном на месте автомобиле Toyota Sienna.

В тот же день произошла еще одна атака на полицейский участок в соседнем штате Аква-Ибом.

Представитель правоохранительных органов штата Одико Макдон сообщил СМИ, что группа вооруженных людей вторглась в дивизионный штаб в районе местного самоуправления Ини.

Нападавшие убили пятерых полицейских и жену одного из них, находившуюся на месте событий. Боевики сожгли здание штаба и припаркованные рядом транспортные средства.

Власти ведут расследование всех инцидентов, чтобы выявить и задержать преступников.

Ранее правительство Нигерии инициировало создание специального центра по контролю за оборотом оружия (NCCSALW). Предполагается, что это поможет улучшить систему безопасности в республике.

африка нигерия
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