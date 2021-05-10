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«Путь к Победе»: Музей-заповедник «Куликово поле» открыл выставку в Республике Беларусь

Общество
«Путь к Победе»: Музей-заповедник «Куликово поле» открыл выставку в Республике Беларусь
фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Куликово поле»  / 

Тула, 10 мая. В Рогачевском музее народной славы в Белоруссии открылась выставка «Путь к Победе».

«Это новый проект нашего музея-заповедника, который рассказывает об обороне Тулы в 1941 году и истории 269-й стрелковой дивизии, которая участвовала в боях на Куликовом поле и освобождала территорию Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы музея-заповедника «Куликово поле» Любовь Котикова.

Эта выставка посвящена боям под Тулой в ходе битвы за Москву, которые стали важными вехами на пути к Великой Победе.

«Об этом знают многие. Но мало кому известно, что события, связанные с обороной Тулы и Москвы, происходили, в том числе, и на территории Куликова поля. Несмотря на значительную удаленность от ключевых пунктов значимого события, они носили ожесточенный характер», — продолжает Любовь Котикова.

На выставке «Путь к Победе» представлены материалы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и предметы из фондов музея-заповедника «Куликово поле». А именно, образцы вооружения и снаряжения воинов советской и немецкой армий, награды и медали солдат, военная формы того времени, фотоальбомы как советских, так и немецких бойцов.

тульская область куликово поле путь к победе
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