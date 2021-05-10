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ВОЗ передала сирийскому министерству здравоохранения 40 карет скорой помощи

  /   Обновлено: 10 мая 2021 22:10
Весь мир
ВОЗ передала сирийскому министерству здравоохранения 40 карет скорой помощи
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 19 мая. Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) получило 40 карет скорой помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Машины оснащены современным оборудованием в соответствии с европейскими стандартами, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Гобаш заявил, что эта помощь имеет большое значение, так как значительная часть медицинской помощи оказывается гражданам на месте. 

Десять полноприводных автомобилей будут доставлены по районам со сложным ландшафтом или с логистической труднодоступностью отдельных населенных пунктов. остальные же будут распределены по провинциям.

Также аль-Гобаш затронул вопрос поставок вакцин. Препараты будут продолжать импортироваться последовательными партиями до тех пор, пока ими не будут обеспечены все граждане страны. С этой целью Министерство здравоохранения Сирии запустило бесплатную электронную платформу для записи на вакцинацию. При этом министр отметил, что прививка не обязательна, но «настоятельно рекомендована». 

«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — констатировал он.

При проведении вакцинации приоритет отдается медицинским работникам и группам повышенного риска, таким как пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

По данным министерства здравоохранения, за последние годы 378 машин скорой помощи вышли из строя в результате терактов.

сирия скорая помощь
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