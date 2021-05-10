ВОЗ передала сирийскому министерству здравоохранения 40 карет скорой помощи

Дамаск, 19 мая. Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) получило 40 карет скорой помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Машины оснащены современным оборудованием в соответствии с европейскими стандартами, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Гобаш заявил, что эта помощь имеет большое значение, так как значительная часть медицинской помощи оказывается гражданам на месте.

Десять полноприводных автомобилей будут доставлены по районам со сложным ландшафтом или с логистической труднодоступностью отдельных населенных пунктов. остальные же будут распределены по провинциям.

Также аль-Гобаш затронул вопрос поставок вакцин. Препараты будут продолжать импортироваться последовательными партиями до тех пор, пока ими не будут обеспечены все граждане страны. С этой целью Министерство здравоохранения Сирии запустило бесплатную электронную платформу для записи на вакцинацию. При этом министр отметил, что прививка не обязательна, но «настоятельно рекомендована».

«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — констатировал он.

При проведении вакцинации приоритет отдается медицинским работникам и группам повышенного риска, таким как пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

По данным министерства здравоохранения, за последние годы 378 машин скорой помощи вышли из строя в результате терактов.