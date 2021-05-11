Анатолий Вассерман рассказал, почему Америка отстает от России в космосе

Принципиально разный технологический подход к полетам на орбиту стал причиной нынешнего отставания в космосе Америки от России. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, нынешнее незавидное положение дел американцев в космической отрасли стало следствием роковой ошибки.

«Из-за того, что в свое время США сделали ставку на многоразовую технику в космосе, они долгое время не разрабатывали ничего нового. Создатели шаттлов переключились на другие направления работы. В российских же ракетах «Союз», от «предка», взлетевшего в 1955 году, по сути, сохранилась только внешняя форма. Внутри уже и конструкция другая, и материалы», — сообщил публицист.

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Анатолий Вассерман объяснил, в чем заключается преимущество, выбранного отечественными специалистами подхода.

«При каждом пуске есть возможность испытать что-нибудь новенькое. В ракетах все многократно дублировано, поэтому туда можно поставить опытный образец. Если он сработает нормально, можно его использовать и дальше», — пояснил журналист.

NASA / Aubrey Gemignani

В завершение он отметил, что и вплоть до настоящего момента Соединенным Штатам не удалось исправить свою ошибку.

«Американцы долгое время значительную часть своих полезных нагрузок выводили в космос теми самыми шаттлами. Когда эти корабли вылетали разрешенное количество запусков, оказалось, что новые ракеты того же класса делать просто некому. И вот уже 10 лет без особого успеха идет разработка новых космических систем. Поэтому мы фактически значительно опережаем американцев в космосе», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил бессилие NASA перед китайской космической программой.