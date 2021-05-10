Донбасс сегодня: Коммунист раскрыл новую тактику спецназа ВСУ, Киев закупает чешские САУ

Донбасс, 10 мая. Украинские силовики готовят провокации в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ. Силы спецопераций украинской армии провели учения с использованием тактики афганских душманов. Полковник Киселев рассказал, зачем Чехия продала Украине старые самоходные гаубицы. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска вели обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики, огонь открывался трижды в направлении Молодежного, Калиново-Борщеватого и Золотого-5. Применялось стрелковое оружие и гранатометы различного типа. В Донецкой Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

Штаб ООС готовит провокации

Несмотря на некоторое снижение боевой активности со стороны Вооруженных сил Украины, расслабляться защитникам республик все же не стоит. По информации разведки луганского армейского корпуса, штаб Операции объединенных сил планирует новые провокации в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В районы дислокации подразделений мотопехотной бригады заброшены несколько групп снайперов, офицеры сводного подразделения информационно-психологических операций и съемочные группы пресс-центра силовой операции. Известно, что в ближайшее время в зону проведения ООС прибудет очередная иностранная комиссия для оценки готовности армии Киева к активным боевым действиям.

Именно с ожиданием высоких иностранных гостей на передовых с украинской стороны в Луганске связывают планы противника по организации провокаций. По задумке офицеров штаба ООС, снайперские группы в определенный момент должны осуществить обстрелы позиций Народной милиции ЛНР, чтобы вызвать ответный огонь луганчан. С целью фиксации «ответки» в районе провокации будут работать пропагандисты пресс-центра штаба ООС.

Силы спецопераций ВСУ провели учения в Кировоградской области

Командно-штабные учения с участием разведывательных групп Сил специальных операций ВСУ прошли в апреле в Кировограде под руководством командующего ССО Григория Галагана. Об этом, а также о некоторых нюансах прошедших учений в эксклюзивном комментарии корреспонденту ФАН рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР полковник полиции Виталий Киселев (позывной Коммунист).

Федеральное агентство новостей / Николай Романенко

На прошедших учениях основной программой была отработка выявления и фиксации диверсионно-разведывательных групп условного противника, блокирование районов пребывания диверсионных групп врага, боевые контакты и при необходимости — вызов авиации для оказания поддержки, рассказывает офицер ЛНР. Но самое главное, по информации полковника Киселева, Силы спецопераций ВСУ отрабатывали выход из районов боевых действий под прикрытием колонн из беженцев.

По словам Коммуниста, душманы в Афганистане в свое время использовали подобную тактику после получения соответствующих инструкций от американских советников. Ее же применяли боевики-ваххабиты на Северном Кавказе при попытке выхода из кольца. Теперь и украинцы взяли на вооружение эту тактику.

Киев закупает 152-мм САУ «Дана», но не имеет снарядов

Чехи буквально сбагрили украинцам свой неликвид в виде 152-мм самоходных артиллерийских установок колесного типа «Дана». Такое мнение полковник полиции ЛНР Виталий Киселев высказал в ответ на вопрос корреспондента ФАН о том, зачем Киев решился на закупку 26 чешских гаубиц.

По словам помощника министра МВД ЛНР, в странах НАТО, членом которой является Чехия, стандарт артиллерии другой — 155 мм. Соответственно, чехи просто-напросто нашли удобный способ сплавить украинцам вооружения советских времен. Тем более что проблема всех бывших стран — участниц Варшавского договора в том, что у них попросту закончились боеприпасы 152-мм калибра, а собственных они не производят.

Испытания указанной гаубицы проходят сейчас под Ровно, хотя сложно представить, как сама Украина будет выходить из острого кризиса нехватки снарядов 152-мм калибра. Таких боеприпасов у ВСУ, по словам полковника Киселева, «как кот наплакал» и не хватает даже для тех артиллерийских систем, которые есть в наличии в армии Киева. Не говоря уже о «новых» украинских приобретениях.

Важно отметить также, что производство крупнокалиберных артиллерийских снарядов на Украине официально ведется, но по факту после коррупционного скандала конца прошлого года, когда на киевский завод «Артем» сорвали поставки оборудования для производства гильз 152 и 155 мм, страна перестала их выпускать. А те, что были на складах, либо устарели, либо израсходованы. Так что, для каких целей украинцы будут использовать чешские «Даны» — загадка.