Американский индекс Dow Jones достиг нового исторического рекорда

Нью-Йорк, 10 мая. Промышленный индекс США Dow Jones в ходе торгов 10 мая установил исторический рекорд, впервые превысив психологическую отметку в 35 000 пунктов.

Индекс вырос на 0,75% к 18:09 по московскому времени — до 35 039,99 пункта. Максимальным значением на данный момент является отметка в 35 043,58 пункта. Dow Jones растет в течение шести торговых сессий подряд. Только за апрель он увеличился на 2,7%, а с начала года прибавил почти 15%. Активный рост индекса аналитики объясняют ожиданиями восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Тем временем остальные индексы на Уолл-стрит коррекционно снижаются в понедельник после пятничного роста. Так, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 1,63% — до 13526,03 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,12% и составил 4227,8 пункта.

Фондовые индексы США регулярно обновляют рекорды, но реальная ситуация на рынке сложнее, чем кажется, рассказал ранее инвестор Майкл Крамер.