Вопросы о Чернобыльской АЭС поставили украинцев в тупик

Киев, 10 мая. Опрос, приуроченный к 35-ой годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции показал, что жители Украины не помнят многое о самой страшной техногенной катастрофе.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии. В ходе него у респондентов прежде всего поинтересовались датой, когда произошла трагедия. Результаты показали, что точную дату не помнят 52% опрошенных. При этом 31% не смогли вспомнить даже год происшествия.

На вопрос о том, что стало причиной аварии, киевские социологи также получили интересные ответы. Большая часть опрошенных, 36% обвинили в катастрофе некомпетентность и ошибки работников и руководителей предприятия. Чуть больше четверти призвали искать ответ в недочетах при строительстве АЭС и плохом подборе кадров. Кроме того 11% увидели причину в ошибках, допущенных при проектировании станции, 8% посчитали ее несчастным случаем.

Социологи КМИС провели опрос в период с 13 по 15 апреля. Они опросили по телефону более 2000 респондентов.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, она считается самой самой страшной техногенной катастрофой, оказавшей огромное общественно-политическое значение для Советского Союза. На ликвидацию ее последствий было мобилизовано огромное количество людей и ресурсов, примерно 4000 человек в результате погибли.