Омский министр Мураховский извинился перед участниками поисковой операции

Омск, 10 мая. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский принес извинения людям, занимавшимся его поисками в лесу.

Чиновник попросил прощения у всех, кто не смог отметить День Победы из-за операции по его спасению. Видео его речи предоставила пресс-служба минздрава.

«Прошу прощения, что не дал отметить этот великий праздник 9 Мая тем, кто участвовал в моем поиске, еще раз хочу попросить прощения и сказать всем большое спасибо», — заявил Мураховский.

Министр пропал 7 мая. Он уехал с охотничьей базы и перестал выходить на связь. В поисках чиновника принимали участие волонтеры из отряда «Лиза Алерт», «Доброспас», полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители. Мураховский смог самостоятельно выбраться из леса 10 мая.